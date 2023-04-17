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В Московском зоопарке рассказали о нестандартных методах реабилитации медведя Диксона

Рафаэль Залян
Лейла Алиева

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Эксклюзивы ВМ
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В Московском зоопарке рассказали о нестандартных методах реабилитации медведя Диксона
Фото: Пресс-служба зоосада

Сотрудники Московского зоопарка постоянно проводят тренинги, направленные на стимуляцию подвижности медведя Диксона. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заведующий отделом хищных животных столичного зоосада Иван Пажетнов.

Вместе со стандартными методами лечения эксперты также используют технологические новшества.

— Согласно плану реабилитации и рекомендациям нейрохирургов, в работе с медведем теперь используется вибромассажер. Он способствует расслаблению мышц и профилактике застоя в них молочной кислоты, — рассказал Пажетнов.

Помимо этого, используется миостимулятор, который помогает стимулировать сокращение мышц посредством электрического импульса.

За судьбой белого мишки Диксона следит вся страна. В Московский зоопарк его привезли в сентябре 2022 года после того, как эвакуировали с Таймыра, где он получил огнестрельное ранение. Специалисты диагностировали у зверя паралич задних конечностей.

Корреспондент «Вечерней Москвы» сходил в гости к самому знаменитому медведю России и посмотрел, как он проводит свой день, а также узнал, как проходит реабилитация зверя.

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