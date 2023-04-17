Системы теплоснабжения в Москве начали готовить к завершению отопительного сезона

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В столице начали готовить системы теплоснабжения к завершению отопительного сезона. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, в настоящее время специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам на тепловых сетях и пунктах. Они также проходят на 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях.

— Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов, — объяснил Бирюков.

Мероприятия по отключению отопления будут проводиться поэтапно в течение пяти дней. По словам Петра Бирюкова, их предстоит организовать в более чем 74 тысячах зданий, включая 34 тысячи жилых домов.

Первыми отключения произведут на промышленных и административных объектах, далее — в жилых домах, школах, детских, дошкольных и лечебных учреждениях. После завершения процесса начнутся мероприятия по подготовке тепловых сетей к следующему осенне-зимнему периоду.

Так, до 1 сентября специалистам предстоит проверить все системы генерации и подачи тепла в Москве. На 17 тысячах километров тепловых сетей проведут гидравлические испытания.

Начина с 12 апреля в связи с потеплением городская система теплоснабжения работает на минимальных параметрах.