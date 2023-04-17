Какие ошибки чаще всего допускают автомобилисты, меняя шины самостоятельно

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Многие автомобилисты предпочитают менять шины на автомобиле своими силами. Однако этот процесс крайне важно проводить грамотно, контролируя правильность расположения шин и другие нюансы. В противном случае возможны последствия вплоть до попадания в ДТП. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что серьезную ошибку можно допустить еще до установки комплекта резины.

— Перед установкой важно обязательно оценить состояние колес и понять, можно ли на этих колесах ездить или пора менять. Потому что использовать изношенные колеса крайне опасно. И речь не только об остаточной глубине протектора, но и боковых порезах, — рассказал специалист.

При этом боковые порезы незаметны снаружи колеса, уточнил эксперт. Их можно увидеть, осматривая внутреннюю боковую поверхность шины непосредственно перед установкой, пояснил Колодочкин.

Распространенная ошибка — установка шин неверного размера, заметил эксперт.

— Крайне нежелательна любая самодеятельность с установкой колес нестандартного для данной машины размера. Это касается как ширины, так и высоты. Иначе машина имеет полное право потерять управляемость. Поначалу вы поедете спокойно и вообще ничего не поймете, а вот потом может случиться беда, — предупредил специалист.

Кроме того, шины неправильного размера будут искажать показания спидометра и одометра, уточнил собеседник «ВМ».

После монтажа колес их важно правильно накачать, уверен Колодочкин.

— Рекомендуемое давление обычно указано на видном месте на стойке кузова автомобиля. Там даже указано давление в зависимости от загрузки машины. Конечно, на практике это никто не соблюдает. Но можно менять давление, когда меняются условия эксплуатации. Если вы едете по автобану, то давление можно поставить чуть выше рекомендованного. А если вы завязли в грязи, можно даже спустить давление до одной атмосферы (только не меньше, чтобы шина не вывалилась), только обязательно после выезда вернуть давление в норму, — подытожил эксперт.