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ERT-1: Россиянка с ребенком оказалась заблокирована в здании Нубийской митрополии из-за обстрелов

Полина Пашкина
В мире
ERT-1: Россиянка с ребенком оказалась заблокирована в здании Нубийской митрополии из-за обстрелов
Фото: shutterstock

В здании Нубийской митрополии в столице Судана Хартуме оказались заблокированы 15 человек. В их числе — россиянка с ребенком. Он не могут выйти из здания из-за обстрелов. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил греческий телеканал ERT-1.

Информацию передал епископ Александрийской православной церкви митрополит Нубийский и всего Судана Савва.

По его словам, в здании находятся 15 человек всех возрастов. Это православные греки, суданцы, эфиопы и одна россиянка с ребенком. Звуки выстрелов доносятся с улицы, в связи с этим подходить к окнам опасно.

Митрополит Нубийский и всего Судана Савва добавил, что в здании митрополии есть необходимые запасы, благодаря которым люди смогут переждать в помещении несколько дней. Однако в митрополии отключены вода и электричество, передает телеканал ERT-1.

15 апреля главнокомандующий войск Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске Сил быстрого реагирования (СБР). В столице начались столкновения армии и спецназа.

Согласно данным агентства Reuters, количество погибших при столкновениях в Судане увеличилось до 56 человек. Еще 596 граждан пострадали.

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