Иностранец попытался провезти через Шереметьево драгоценные камни на шесть миллионов рублей

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Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал С Карта всех событий

В аэропорту Шереметьево задержали иностранца, который пытался провезти в багаже драгоценные камни на шесть миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ России в понедельник, 17 апреля.

По данным ведомства, в сумке у мужчины были обнаружены алмазы, рубины, сапфиры и изумруды, общая масса которых составила 3946 карат. Камни злоумышленник спрятал в личных вещах и карманах. Оценочная стоимость контрабандного груза превышает шесть миллионов рублей.

Преступника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».

Другое преступление произошло в Шереметьеве 13 апреля. Таможенники задержали ящики, в который в Китай пытались провезти тонну бивней мамонта.