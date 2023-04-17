Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Иностранец попытался провезти через Шереметьево драгоценные камни на шесть миллионов рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Иностранец попытался провезти через Шереметьево драгоценные камни на шесть миллионов рублей
Фото: shutterstock
Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал С Карта всех событий

В аэропорту Шереметьево задержали иностранца, который пытался провезти в багаже драгоценные камни на шесть миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОС ФСБ России в понедельник, 17 апреля.

По данным ведомства, в сумке у мужчины были обнаружены алмазы, рубины, сапфиры и изумруды, общая масса которых составила 3946 карат. Камни злоумышленник спрятал в личных вещах и карманах. Оценочная стоимость контрабандного груза превышает шесть миллионов рублей.

Преступника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».

Другое преступление произошло в Шереметьеве 13 апреля. Таможенники задержали ящики, в который в Китай пытались провезти тонну бивней мамонта.

Аэропорт Шереметьево Драгоценности ФСБ Контрабанда Преступления
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пасха вдохновляет нас на подвиг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте