Конференция «Даталитика: Big Data в строительстве» пройдет в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

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В ГБУ «Мосстройинформ» 20 апреля состоится конференция «Даталитика: Big Data в строительстве». Она станет первым мероприятием в цикле офлайн-встреч о строительной индустрии и технологиях больших данных «Даталитика».

Участниками встречи станут эксперты из различных сфер. Они разберутся, как технологии больших данных на сегодняшний день интегрируются строительной индустрией в цифровую инфраструктуру.

Благодаря внедряемым инновациям строительные компании могут сокращать расходы на проекты, уменьшать издержки, соблюдать сроки возведения объектов, принимать стратегические решения и предотвращать ошибки на рабочих площадках.

Комплексная интеграция технологии больших данных подразумевает, что есть необходимость в пересмотре нормативно-правовой базы для защиты информации и обучении процессам эффективной работы с ними. Для этого и нужны встречи «Даталитика», которые помогут объединить специалистов в беседе по актуальным вопросам.

Деловая программа первого мероприятия из цикла будет состоять из двух секций — пленарного заседания и экспертной сессии.

Конференция будет бесплатной для всех желающих. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на портале «СтроимПросто».

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