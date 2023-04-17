Минобороны: Штурмовые отряды РФ за сутки овладели двумя кварталами Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Российские штурмовые отряды за сутки взяли под контроль два квартала на северо-западе и в центре Артемовска. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в Минобороны России.

— На Донецком направлении штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артемовск, — говорится в сообщении.

Помимо этого, российской авиации удалось совершить 22 самолетовылета и выполнить 54 огневые задачи. На данном направлении ВСУ потеряли более 270 солдат и наемников, один танк, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей, передает Telegram-канал военного ведомства.

Также стало известно, что 12 украинских военных сдались в плен в Артемовске. По словам одного из бойцов ЧВК «Вагнер», ВСУ во время отступления бросают не только своих погибших солдат, но и раненых.

Другой боец «Вагнера» недавно заявил, что украинские военнослужащие пытаются держать оборону в Артемовске «живыми щитами». При этом бойцы ВСУ прятались в домах и почти не оказывали сопротивление, об этом свидетельствуют немногочисленные окопы и отсутствие в них сухих пайков.