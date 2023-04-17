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Посол США Трейси отказалась приезжать в Госдуму «для пояснений» о биолабораториях

Лейла Алиева
В мире
Посол США Трейси отказалась приезжать в Госдуму «для пояснений» о биолабораториях
Фото: shutterstock

Американский посол в Москве Линн Трейси отклонила приглашение на заседание комитета Госдумы. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в американском диппредставительстве.

— Посольство США в Москве подтверждает, что мы отклонили приглашение Госдумы, адресованное послу Трейси, посетить заседание комиссии Государственной думы Российской Федерации, — приводит сообщение ТАСС.

Комиссия Госдумы ранее пригласила на заседание Линн Трейси для дачи пояснений относительно деятельности биолабораторий США на Украине.

Недавно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что Соединенные Штаты возобновили одну из военно-биологических программ, которую они вели на территории Украины. Военный также отметил, что Вашингтон планирует расширить формат подготовки украинских специалистов-биологов и продолжать строительство биолабораторий на территории Украины.

Общественный деятель и политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что США владеют огромным количеством биолабораторий в разных странах мира, где проводят опасные опыты с химикатами и вирусами.

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