Диетолог Белоусова развеяла популярные мифы о кофе

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Диетолог Анна Белоусова рассказала о заблуждениях, связанных с кофе. По ее словам, этот напиток по-настоящему уникален.

Эксперт отметила, что кофеин стимулирует работу мозга. Несмотря на это, напиток нельзя приравнивать к табаку и называть «бытовым наркотиком».

По ее словам, доказательная медицина подтвердила, что у кофе нет негативного влияния на печень. Сам напиток не содержит калорий, поэтому от него не стоит отказываться тем, кто хочет скинуть лишний вес. При этом стоит помнить, что дополнительные калории приносят различные добавки в виде сахара, сливок и сладостей.

Белоусова добавила, что кофе — это очень мощный антидепрессант для человека, находящегося в психологически сложной ситуации. Кофе может стать профилактикой против развития депрессии, передает НСН.

Также медики рассказали, в какое время суток лучше употреблять кофе. Оптимальным станет промежуток с 9 до 11 часов, передает ФАН.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, сколько чашек кофе можно пить в день, чтобы не нанести вред своему организму. Она отметила, что качество напитка за последние пять–семь лет значительно улучшилось.