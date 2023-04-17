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Движение на юго-западе МКАД восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на юго-западе МКАД восстановили после ДТП
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, МКАД, 40-й километр Карта всех событий

Движение на юго-западе МКАД восстановлено после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 17 апреля.

— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на внутренней стороне 40-го километра МКАД. Водитель грузовика не заметил остановившиеся на проезжей части автомобили и врезался в них. Инцидент попал на видео.

Другое ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Водитель грузовика не остановился в потоке и протаранил несколько автомобилей. В результате 10 машин получили повреждения. Пострадали шесть человек, состояние одного из них оценивалось как тяжелое.

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