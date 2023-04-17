Reuters: Страны G7 сохранят потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель

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Страны Большой Семерки (G7) сохранят потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что страны G7 и Австралия приняли решение сохранить введенный в прошлом году потолок цен. Таким образом, ограничение в виде 60 долларов за баррель российской нефти сохранится, сообщает агентство.

В прошлом году страны G7, ЕС и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть, которая поставляется по морю. Оговоренный уровень составил 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года такие же ограничения ввели на поставки российских нефтепродуктов, потолок определили в 100 долларов и 45 долларов за баррель в зависимости от категории продукции.

В свою очередь Польша, Эстония и Литва призвали снизить потолок цен на российскую нефть до 51,45 доллара за баррель. Эта группа стран потребовала, чтобы порог на российскую нефть оказался на пять процентов ниже рыночных цен. Страны Евросоюза регулярно обсуждают пересмотр цен на нефть из России.