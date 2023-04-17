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Подмосковные таможенники задержали 18 тонн контрабандного сыра из Литвы

Степан Жирнов
Происшествия
Подмосковные таможенники задержали 18 тонн контрабандного сыра из Литвы
Фото: Пресс-служба ФТС России

В Подмосковье таможенники задержали 18 тонн контрабандного сыра. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России в понедельник, 17 апреля.

По данным ведомства, грузовик с продуктами должен был проследовать транзитом через Россию в Кыргызстан, однако развернулся в Самарской области и прибыл в столичный регион. Там партию перегрузили в фуру с отечественными номерами.

Таможенники отследили грузовик, задержали его и направили на пост ведомства. По данным ФТС, стоимость задержанной партии оценивается в 16 тысяч евро. В данный момент конфискованный сыр направили в органы Россельхознадзора для принятия решения.

Другую партию товаров остановили в аэропорту Шереметьево. Россиянин попытался отправить в Китай тонну бивней мамонта.

Подмосковье Россельхознадзор Контрабанда Московская область грузовик
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