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«Медленно и бестолково»: замглавреда «Вечерней Москвы» Тарапата прокомментировала обвинение СБУ

Евгений Силаев

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«Медленно и бестолково»: замглавреда «Вечерней Москвы» Тарапата прокомментировала обвинение СБУ
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Заместитель главного редактора «Вечерней Москвы» Юлия Тарапата прокомментировала заочно предъявленное Службой безопасности Украины (СБУ) обвинение в «коллаборационизме».

— Я крайне удивлена, что в стане врага так долго думали, прежде чем что-то там предъявить. Я — гражданка Российской Федерации и полностью разделяю курс президента и моей страны на денацификацию и демилитаризацию ополоумевшего соседа. Так что могут уже даже не подозревать, а вполне обоснованно поставить себе во всех делах, на меня заведенных, печать — победа будет за нами, враг будет разбит, — сказала она.

Замглавреда добавила, что такое позднее обвинение выглядит странно. По словам Тарапаты, она еще с 2014 года работала на майдане в Киеве и освещала ход революции.

— Плохо работают товарищи по ту сторону баррикад. Медленно как-то и бестолково, — заключила Тарапата.

Обвинение, о котором идет речь, было предъявлено в понедельник, 17 апреля. По данным СБУ, в 2014 году Тарапата переехала из Винницы в Россию и устроилась в «Вечернюю Москву». Ее обвиняют в «публикации материалов в поддержку специальной военной операции».

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