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СБУ заочно обвинила замглавреда «Вечерней Москвы» Тарапату в «коллаборационизме»

Евгений Силаев
В мире
СБУ заочно обвинила замглавреда «Вечерней Москвы» Тарапату в «коллаборационизме»
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение заместителю главного редактора «Вечерней Москвы» Юлии Тарапате в «коллаборационизме». Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшую винницкую журналистку Юлию Тарапату, которая сейчас является заместителем главного редактора издания «Вечерняя Москва», — заявили в СБУ.

По данным ведомства, в 2014 году Тарапата переехала в Россию и устроилась в «Вечернюю Москву». Ее обвиняют в «публикации материалов в поддержку специальной военной операции», передает РИА Новости.

11 февраля СБУ заочно предъявила обвинения главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Его обвиняют в якобы совершении умышленных действий в целях изменения государственных границ Украины, а также в оправдании действий России на Украине.

В августе прошлого года Служба безопасности Украины предъявила Рамзану Кадыровы обвинения в военных преступлениях. По данным украинского ведомства, были собраны якобы «безоговорочные доказательства военных преступлений», к которым может быть причастен чеченский лидер.

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