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Захарова назвала вопиющим случаем передачу Чехией марокканских танков Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова назвала вопиющим случаем передачу Чехией марокканских танков Украине
Фото: roscongress / Сергей Шинов

Россия осуждает передачу Украине находившихся на модернизации в Чехии марокканских танков. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса, в рамках которого в Праге не стесняются нарушать базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, и захватывать чужую собственность, — заявила она.

По ее словам, еще до начала специальной военной операции России на Украине Марокко заключило контракт с чешской компанией на модернизацию 130 танков, приобретенных в 1999–2001 годах в Белоруссии.

Однако после завершения работ стране вернули лишь 56 боевых машин. Оставшиеся танки были переданы чешской стороной Киеву для участия в боевых действиях, приводятся слова Захаровой на официальном сайте МИД.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» поделился мнением, что европейские государства смогут поставлять украинской армии оружие не более девяти месяцев, поскольку их собственные запасы почти на исходе. По его словам, после распада Советского Союза европейские государства стали уделять меньше внимания своему оборонному комплексу.

Украина Чехия Мария Захарова Танки
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