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Посол США в Москве посетила Гершковича в СИЗО Лефортово

Евгений Белоусов
Происшествия
Посол США в Москве посетила Гершковича в СИЗО Лефортово
Фото: shutterstock

Американский посол в России Линн Трейси в понедельник, 17 апреля, сообщила, что посетила корреспондента американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово.

— Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово. Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более двух недель назад, — написала дипломат у себя в Twitter.

По словам Трейси, журналист чувствует себя хорошо. Посол также вновь призвала к освобождению Гершковича.

Эвана Гершковича арестовали в Екатеринбурге. Его заподозрили в сборе сведений, которые составляют гостайну, об одном из российских предприятий военно-промышленного комплекса. Возбуждено уголовное дело о шпионаже.

После инцидента заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков обсудил ситуацию с послом США Линн Трейси. По словам замминистра, раздуваемая в США шумиха вокруг этого дела, имеющая цель оказать давление на российские власти и суд, который должен решить судьбу Гершковича, «бесперспективна и бессмысленна».

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