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Депутат Госдумы Кузнецов попросил Лаврова убрать с госзданий символику Украины

Евгений Белоусов
Политика
Депутат Госдумы Кузнецов попросил Лаврова убрать с госзданий символику Украины
Фото: shutterstock

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в понедельник, 17 апреля, обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой не допустить размещение государственной символики Украины в общественных местах и на государственных зданиях.

— Государственная символика страны, воюющей с Россией, не должна появляться в общественных местах и на государственных зданиях, — заявил депутат.

Кузнецов утверждает, что у российского общества есть запрос на патриотическую политику, которая выстроена на идеологии поддержки Вооруженных сил РФ, передает РИА Новости.

Перед зданием Таврического дворца в Санкт-Петербурге, где 13–14 апреля проходило заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ, был вывешен флаг Украины. Республика не выходила из соглашения об ассамблее и все еще является его действующим членом, поэтому ее флаг был поднят вместе с остальными.

Кроме того, в начале марта в Telegram-каналах появилась информация, что в Российском университете дружбы народов были развешаны украинские флаги рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества. Вскоре после этого Минобрнауки назначило проверку.

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