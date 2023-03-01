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Минобрнауки назначило проверку РУДН из-за ситуации с украинскими флагами в здании вуза

Никита Худяков
Общество
Минобрнауки назначило проверку РУДН из-за ситуации с украинскими флагами в здании вуза
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Минобрнауки назначило служебную проверку Российского университета дружбы народов (РУДН) из-за ситуации с украинскими флагами. Об этом в среду, 1 марта, сообщил замглавы ведомства Константин Могилевский.

— По итогам этого инцидента решением министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова назначена служебная проверка, по ее результатам виновные будут наказаны, — цитирует Могилевского ТАСС.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что в университете были развешены украинские флаги рядом с поздравлениями с Днем защитника Отечества.

3 февраля Минобрнауки сообщило, что студенты российских вузов с 1 сентября приступят к изучению на обновленном курсе истории целей специальной военной операции (СВО) на Украине. Как отметил глава министерства Валерий Фальков, документ включает в себя содержательный минимум, который должны усвоить все учащиеся вузов. Помимо этого, в концепции указано, что хронологические рамки курса охватывают период с появления первых людей на территории России вплоть до 2022 года.

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