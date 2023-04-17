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Желтую разметку для репетиции парада Победы начнут наносить в Москве в ночь на вторник

Евгений Белоусов
Город
Желтую разметку для репетиции парада Победы начнут наносить в Москве в ночь на вторник
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

В ночь на вторник, 18 апреля, на дорогах Москвы начнут наносить желтую разметку для репетиции парада Победы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В общей сложности специальной дорожной краской желтого цвета будет нанесено 10 километров линий. Работы проведем в ночное время с частичным ограничением дорожного движения в этом районе, — заявил он.

Бирюков напомнил, что желтая разметка предназначена только для движения техники, задействованной в параде Победы. Движение автомобилей осуществляется по обычной схеме, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, главы регионов вправе самостоятельно решать, проводить парад Победы 9 мая или нет. Что касается парада на Красной площади в Москве, то он планируется к проведению.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что участие в параде Победы на Красной площади в этом году примут свыше 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники. В этом году военные парады подготовят в 28 российских городах, всего в них примут участие свыше 55 тысяч человек и примерно 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.

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