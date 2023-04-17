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Парковка со шлагбаумом на Триумфальной площади приостановит работу с 18 апреля

Евгений Силаев
Город
Парковка со шлагбаумом на Триумфальной площади приостановит работу с 18 апреля
Фото: shutterstock

Парковка с шлагбаумом № 9080 на Триумфальной площади приостановит работу с 18 апреля по 9 мая. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ограничение вступит в силу в 0:01 18 апреля. Снова парковка заработает после 13:00 9 мая.

— Просим вас учитывать это при планировании маршрута, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Парковка со шлагбаумом на Триумфальной площади приостановит работу с 18 апреля Фото: Telegram/Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Кроме того, перехватывающая парковка № 9023 у станции метро «Бабушкинская» также временно закрылась для проведения работ по благоустройству.

Схему движения транспорта с 11 мая изменят в 5-м и 6-м Останкинских переулках Северо-Восточного административного округа. Теперь на обозначенных участках движение будет односторонним. Решение позволит создать более 40 мест для парковки.

С 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.

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