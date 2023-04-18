Фитнес-тренер Сливак рассказал, как правильно проводить разгрузочные дни

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Эффективность разгрузочных дней, в которые человек не принимает в пищу определенные продукты, оценил фитнес-тренер Максим Сливак. Он предупредил, что подходить к таким дням нужно с умом, чтобы они не принесли организму сильный вред.

По словам тренера, может получиться так, что потеряется именно вода и мышечная масса, а жировые прослойки останутся на месте. Такие вещи очень негативно отражаются на состоянии. В организме может возникнуть дефицит полезных веществ: белков, жиров, витаминов и минералов.

Сливак посоветовал устраивать разгрузочные дни не чаще одного-двух раз в неделю. Употреблять нужно фрукты и овощи, диетическое мясо и рыбу, пояснил тренер в беседе с «Мослентой».

Врач отдельно добавил, что всю остальную неделю рацион должен быть насыщенным и сбалансированным. В разгрузочные же дни нужно добавлять в обед или ужин яйца, оливковое масло, теплый бульон, зеленый чай.

Врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Арсений Русанов рассказал, от каких продуктов нужно отказаться, чтобы избавиться от лишних килограммов. Худеющим нужно исключить из рациона сдобную выпечку, майонез, сливочное масло, молочные продукты с высоким процентом жирности, колбасную продукцию, фастфуд и красное мясо.