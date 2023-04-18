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Росгидромет назвал причины возникновения «решеток» в небе над Москвой

Полина Пашкина
Город
Росгидромет назвал причины возникновения «решеток» в небе над Москвой
Фото: pexels.com/Juhasz Imre

Жители столичного района Отрадное обеспокоились в социальных сетях так называемыми «решетками», которые они начали замечать в небе над столицей. В пресс-службе Росгидромета во вторник, 18 апреля, объяснили, в чем причина возникновения данного явления и почему оно «зависает» над головами на долгое время.

По словам специалистов, беспокоиться горожанам не о чем.

Так называемые «решетки» на самом деле являются инверсионными следами, которые остаются в небе от самолетов. Они могут долго не рассеиваться в зависимости от различных атмосферных причин — например, если влажность окружающего воздуха меньше, чем следа, передает РИА Новости.

Специалисты отметили, что «решетки», о которых просигнализировали жители Отрадного, рано или поздно исчезают. Это происходит, когда сконденсированные или сублимированные частицы воды испаряются.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил москвичей, что дневная температура воздуха в городе в пятницу, 21 апреля, понизится на 3–4 градуса в сравнении с первой половиной недели.

В отдельные дни на текущей неделе в Москве не исключены осадки, а атмосферное давление будет повышенным, рассказала «Вечерней Москве» ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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