Интервалы движения поездов по часовой стрелке БКЛ временно увеличены

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На Большой кольцевой линии (БКЛ) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Задержка связана с проверкой состава, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

9 апреля на участке Арбатско-Покровской линии метро не было движения поездов от станции «Партизанская» до «Курской». Это связано с проведением проверки составов.

Вечером 15 апреля движение поездов от «Щелковской» до «Партизанской» на синей ветке метро было временно приостановлено. Причиной остановки стало падение человека на рельсы.