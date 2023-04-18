Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Интервалы движения поездов по часовой стрелке БКЛ временно увеличены

Никита Худяков
Происшествия
Интервалы движения поездов по часовой стрелке БКЛ временно увеличены
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На Большой кольцевой линии (БКЛ) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Задержка связана с проверкой состава, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

9 апреля на участке Арбатско-Покровской линии метро не было движения поездов от станции «Партизанская» до «Курской». Это связано с проведением проверки составов.

Вечером 15 апреля движение поездов от «Щелковской» до «Партизанской» на синей ветке метро было временно приостановлено. Причиной остановки стало падение человека на рельсы.

Проверки Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто хотелось по-человечески

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Все мнения
О проекте