Интервалы движения поездов по часовой стрелке БКЛ снова временно увеличили

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Москва, Большая кольцевая линия Карта всех событий

Интервалы движения поездов снова временно увеличили на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— На Большой кольцевой линии (11) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке для проверки состава, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

По такой же причине были увеличены интервалы движения поездов на БКЛ в 8:10 в этот же день. Спустя некоторое время движение по линии ввели в график.

Другая история с перебоем в отправлении поездов произошла на БКЛ 13 марта. Во время проведения строительных работ бур пробил тоннель на юге столицы. Прокуратура провела проверку и назвала виновников произошедшего.