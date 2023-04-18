Пьяный мужчина с винтовкой попытался войти в школу в Кемеровской области

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Кемеровской области неизвестный мужчина попытался проникнуть в школу, вооружившись винтовкой, однако его путь преградила вахтерша. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает Telegram-канал Shot.

В 11 утра 18 апреля 25-летний мужчина попытался зайти в школу села Красулино с пневматикой, однако в холле его встретила вахтерша, которая перегородила путь. Злоумышленник не стал стрелять в женщину, он был сильно пьян.

Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции задержали мужчину и отобрали у него оружие. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство с применением оружия». Несостоявшемуся стрелку грозит до семи лет лишения свободы, передает Shot.

По данным Telegram-канала Baza, мужчина уже дважды был осужден за умышленное причинение вреда здоровью, на данный момент у него имеется очередной условный срок.

В этот же день в Новосибирске подросток принес в школу травматический пистолет и случайно выстрелил в одноклассника.