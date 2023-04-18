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Синоптик Колесов спрогнозировал, когда в Петербург вернутся дожди

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик Колесов спрогнозировал, когда в Петербург вернутся дожди
Фото: gov.spb.ru

Солнечные и теплые дни в Санкт-Петербурге в скором времени могут сменить дождливые и промозглые будни. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов.

За последние дни температура воздуха прогревалась до отметки в 10-14 градусов. По объему солнца 2,5 недели апреля уже сравнялись по показателям со всей прошедшей зимой.

По словам синоптика, погода без осадков продержится до конца этой недели. На рубеже 23–25 апреля, когда циклоны вернутся, в городе установится облачная погода с дождями, передает издание «Невские новости».

Александр Колесов также сообщил, что в ночные часы в городе еще прохладно, и в середине ночи температура воздуха в городе может приближаться к 0 градусов. Тем не менее в городе появились первые цветы, передает газета «Петербургский дневник».

На этой неделе, 17–23 апреля, в столице потеплеет: столбики термометров могут показать до плюс 17 градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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