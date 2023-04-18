Глава Минобороны КНР Ли Шанфу возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве

Фото: patriarchia.ru

Глава Минобороны КНР Ли Шанфу, находящийся в России с визитом, возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

Ли Шанфу возложил венок роз, а после этого почтил память павших воинов минутой молчания. Вместе с главой Минобороны КНР в Александровском саду присутствовала также делегация политиков и военных республики.

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Встреча президента РФ Владимира Путина и главы Минобороны КНР Ли Шанфу состоялась 16 апреля. О начале переговоров сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В ходе них президент РФ отметил, что между КНР и Россией по всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений.

Китайские дипломаты часто делают неоднозначные и даже противоречивые заявления в отношении России. Из-за этого понять, какую именно позицию занимает Пекин, довольно сложно. И все же для нашей страны Китай — союзник или осторожный партнер? На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил политолог Дмитрий Журавлев.