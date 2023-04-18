Движение поездов по часовой стрелке БКЛ осуществляется в соответствии с графиком

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Движение поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) осуществляется в соответствии с графиком после проверки состава. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», движение поездов на БКЛ осуществляется в соответствии с графиком.

Причиной задержки поездов стала проверка состава.

По такой же причине были увеличены интервалы движения поездов на БКЛ в 8:10 в этот же день. Спустя некоторое время движение по линии ввели в график.

Другая история с перебоем в отправлении поездов произошла на БКЛ 13 марта. Во время проведения строительных работ бур пробил тоннель на юге столицы. Прокуратура провела проверку и назвала виновников произошедшего.