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Собянин: К концу года в Москве появится еще четыре волонтерских окружных центра

Полина Пашкина
Город
Собянин: К концу года в Москве появится еще четыре волонтерских окружных центра
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

До конца 2023 года в столице появятся четыре новых волонтерских окружных центра. Их создадут в дополнение к трем уже существующим. Об этом во вторник, 18 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые волонтерские окружные центры появятся на юго-востоке, юге, востоке и северо-западе Москвы. Ресурсный центр «Мосволонтер» откроет их при поддержке города.

— Москвичи выбрали в проекте «Активный гражданин» единое название для волонтерских окружных центров — «Доброе место». Горожанам здесь ежедневно доступны все сервисы для реализации в добровольчестве, — сообщил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Все четыре волонтерских окружных центра оснастят залами для проведения мероприятий разного формата, мультимедийными пространствами, боксами для вторсырья и корма для животных в приютах.

За 2022 год в трех открытых «Добрых местах» прошло более 260 мероприятий. Их участниками стали свыше восьми тысяч человек. По итогам деятельности волонтерских центров было собрано более 400 килограммов корма для животных и 13 тонн вторсырья.

Сергей Собянин рассказал, сколько подарков собрали горожане в рамках новогодней акции «Москва помогает».

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