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Песков пояснил, когда Путин посетил зону СВО

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Песков пояснил, когда Путин посетил зону СВО
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Поездка Владимира Путина в Херсонскую область и Луганскую народную республику состоялась в понедельник, 17 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Несмотря на то, что Путин упомянул Пасху во время посещения Херсонской области, это не говорит о том, что поездка прошла раньше 17 апреля. Песков напомнил, что Пасха идет 40 дней.

— Действительно, когда президент дарил икону, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха идет 40 дней. Сейчас тем более проходит пасхальная неделя. Поэтому ошибочно ухватились за эту фразу и сразу стали делать гипотезы о том, чего нет. Эта поездка состоялась вчера, — приводит слова Пескова ТАСС.

По словам пресс-секретаря Кремля, для Путина важно посещать новые регионы и проводить проверки штабов, а также получать на месте информацию о ходе спецоперации. При этом президент и Кремль не могут давать информацию по оценке состояния войск, так как это деятельность министерства обороны. Песков назвал поездку в целом «рутинной работой верховного главнокомандующего».

Накануне Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области и штаб национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Он заслушал доклады военачальников, а также поздравил военнослужащих со светлым праздником Пасхи и вручил копии икон.

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