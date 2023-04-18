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Ефимов: Пензенская область присоединилась к госзакупкам на портале поставщиков Москвы

Лейла Алиева
Город
Ефимов: Пензенская область присоединилась к госзакупкам на портале поставщиков Москвы
Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

К столичному порталу поставщиков присоединилась Пензенская область, став сороковым регионом, госучреждения которого могут проводить закупки товаров, работ и услуг малого объема через данный сервис. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В настоящее время площадка обеспечивает потребности 55,1 тысячи заказчиков из разных регионов. Ежедневно на ресурсе заключается 1,5 тысячи контрактов, а каталог предлагаемой продукции превышает два миллиона уникальных наименований, — рассказал он.

По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, большинство поставщиков, работающих в системе, являются предпринимателями малого и среднего бизнеса. При размещении заказа в системе все они смогут принять участие в закупке и предложить свои товары, работы и услуги заказчику.

Миллион оперативных закупок разместили на портале поставщиков столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В качестве лидеров среди регионов по закупкам по потребностям числятся Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Пензенская область Госзакупки Москва
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