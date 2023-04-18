В Кремле объяснили, кому принадлежала подаренная Путиным военным икона

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подарил военным в зоне спецоперации копии иконы «Спас Нерукотворный», которая ранее принадлежала военному министру Петру Ванновскому. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Это икона «Спас Нерукотворный», оригинал этой иконы будет передан Путиным в храм Вооруженных сил. И у нее было две копии. Одна копия была оставлена в Херсонской области, вторая копия — в ЛНР, — рассказал он.

Песков добавил, что икона ранее принадлежала министру обороны Петру Ванновскому, при котором происходило активное становление и развитие Вооруженных сил РФ. Данный образ ему подарил Александр III, передает ТАСС.

Накануне глава государства приехал в Херсонскую область и посетил штаб группировки войск «Днепр». Во время визита он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, а также командующего группировкой войск генерал-полковника Олега Макаревича. После этого президент поздравил военнослужащих со светлым праздником Пасхи и подарил им ценную икону.

Затем российский лидер отправился в ЛНР в штаб Национальной гвардии «Восток», где заслушал доклад генерал-полковника Александра Лапина и нескольких других высших офицеров.