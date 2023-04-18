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«Выйдут вооруженные люди»: политолог Светов рассказал, каким будет новый майдан на Украине

Рафаэль Залян

Сюжет: 

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В мире
«Выйдут вооруженные люди»: политолог Светов рассказал, каким будет новый майдан на Украине
События на Майдане 2014 года / Фото: Вечерняя Москва

Если на Украине произойдет новый майдан, он не будет иметь ничего общего с событиями 2014 года. Скорее всего, мир увидит вооруженное восстание людей, которые захотят свергнуть действующую власть. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов.

Ранее журнал Politico со ссылкой на анонимного украинского чиновника написал, что после СВО Украине грозит очередной майдан. В статье издания отмечается, что происходящий военный конфликт воодушевил украинцев на перемены. В новой «революции» главным требованием протестующих станет завершение реформ, которые им обещали девять лет назад.

Собеседник «ВМ» имеет иную точку зрения относительно будущего майдана. Светов убежден в том, что СВО внесла свои коррективы и ожидать мирных протестов уже не стоит.

— Чтобы состоялся майдан, нужна соответствующая активность людей, — говорит эксперт. — Тех, кто готов сейчас выйти и протестовать, ничтожно мало. Да и изменение власти в стране, предполагаю, будет проходить иным путем — через реализацию военного заговора. Это означает, что на майдан выйдут вооруженные люди в меньшем количестве, но с большей активностью.

Политолог подчеркнул: на Украине нет сил, способных вывести на площади тысячи и тысячи людей, которые будут предъявлять свои требования к власти.

— Даже если такой сценарий произойдет, власть Зеленского обязательно применит силу, а не проявит пассивность, которую продемонстрировал в свое время Виктор Янукович (президент Украины в 2010–2014 годах — прим. «ВМ»), — предположил он.

Также Светов добавил, что технология майдана, которая успешно работала в 2004–2005 («оранжевая революция» — прим. «ВМ») и 2014 годах, в нынешних условиях безнадежно устарела и обречена на провал.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого к власти пришли националисты. Новые власти назвали произошедшее «революцией достоинства». Почти сразу после госпереворота Верховная рада проголосовала за отмену закона, предоставляющего русскому языку статус регионального. Это вызвало протесты на востоке Украины, где преимущественно проживает русскоязычное население.

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