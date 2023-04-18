Госдума приняла поправки о лишении приобретенного гражданства РФ за дискредитацию армии

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума на пленарном заседании во вторник, 18 апреля, приняла поправки о лишении приобретенного гражданства России за призывы к экстремизму и дискредитацию армии.

Документ представляет собой поправки к закону «О гражданстве РФ», согласному которому за публичные призывы к действиям против территориальной целостности РФ, дискредитацию ее Вооруженных сил и участие в нежелательной иностранной или международной НПО буду лишать приобретенное гражданство России, передает РИА Новости.

Еще одной поправкой к закону «О гражданстве» предлагается восстановить право для граждан Казахстана, Белоруссии, Украины и Молдавии, которые проживают в России, на упрощенное получение гражданства РФ. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Краснова, почему гражданам этих государств могут разрешить получать российские паспорта в упрощенной форме.

В начале марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила предоставлять ребенку российское гражданство по рождению, если один из его родителей имеет паспорт другой страны.