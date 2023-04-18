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Сбой движения поездов на БКЛ метро произошел из-за металлического предмета на путях

Степан Жирнов
Происшествия
Сбой движения поездов на БКЛ метро произошел из-за металлического предмета на путях
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Большая кольцевая линия, метро Нижегородская Карта всех событий

Причиной увеличения интервалов следования поездов по Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро стал металлический предмет на путях. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

Известно, что около восьми утра на станции «Нижегородская» машинист электропоезда заметил на путях неизвестный металлический предмет. В связи с этим пути обесточили, предмет изъяли. Затем поезд убрали с рельсов и проверили инфраструктуру. Именно в связи с этими мероприятиями интервалы движения по БКЛ по часовой стрелке были увеличены.

Как сообщил ТАСС, проверка показала, что других посторонних предметов на путях не было, рельсы не повреждены. В настоящее время поезда курсируют по БКЛ в штатном режиме.

Утром во вторник, 18 апреля, дважды сообщалось, что отправление поездов по Большой кольцевой линии столичного метро происходит с увеличенными интервалами. После проведения всех необходимых работ движение поездов восстановили.

Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Метро Нижегородский район Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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