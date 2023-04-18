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Суд в Москве оштрафовал Wikipedia на 800 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Суд в Москве оштрафовал Wikipedia на 800 тысяч рублей
Фото: Вечерняя Москва

Мировой судья в столице оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которая владеет «Википедией», на 800 тысяч рублей за неудаление запрещенного контента. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

Санкции в отношении компании применили из-за того, что «открытая энциклопедия» отказалась удалять видео, на котором молодой человек едет на крыше поезда. Роскомнадзор рассудил, что это видео пропагандирует зацепинг и составил административный протокол, сообщил ТАСС.

Это не первый раз, когда компанию Wikimedia Foundation штрафуют за отказ от удаления запрещенного контента. Так 6 апреля американскую фирму оштрафовали на 800 тысяч рублей за материалы, которые содержат информацию об экстремистских песнях. За другие похожие нарушения Wikimedia Foundation была оштрафована на два миллиона рублей 28 февраля и 1 ноября 2022 года.

Так как компания не спешит выполнять решения суда, Роскомнадзор обязал поисковики помечать Wikimedia Foundation как нарушителя закона.

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