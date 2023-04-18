Москвичи смогут проголосовать за интересные форматы мероприятий в Музее городского хозяйства

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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В проекте «Активный гражданин» запустили новое голосование. Его участники смогут выбрать интересные форматы и темы занятий, которые могут проходить в Музее городского хозяйства Москвы. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

Уточняется, что всего горожанам предстоит ответить на три вопроса.

Так, москвичи смогут рассказать, какие им были бы интересны форматы мероприятий в музее, какие темы лекций и экскурсий для них предпочтительны. На каждый вопрос будут доступны три варианта ответа, а также участники смогут предложить свой, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

Музей городского хозяйства Москвы открыт в столице в апреля 2022 года. Он располагается в павильоне № 5 Выставки достижений народного хозяйства. Посетители могут побывать на 19 тематических площадках с интерактивными экспонатами в трех залах — «Управление», «Квартира» и «Город».

За год работы музея его посетили более 240 тысяч человек. На данный момент он является одним из самых популярных, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.