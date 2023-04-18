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«Русские чтения Победы» пройдут в Музее Победы

Полина Пашкина
Город
«Русские чтения Победы» пройдут в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Зале Полководцев Музея Победы 4 мая состоятся «Русские чтения Победы». Мероприятие посвятят 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе музея.

В рамках мероприятия прозвучат строки из произведений отечественных авторов военных лет, писателей-фронтовиков и наших современников. Участники прочтут известные работы Расула Гамзатова, Константина Симонова, Семена Гудзенко, Чингиза Айтматова, Юрия Яковлева, Влада Маленко и многих других.

При поддержке Народного фронта в ходе мероприятия будет дан официальный старт акции «Книга — фронту!» по сбору книг для участников специальной военной операции.

Участие в «Русских чтениях Победы» примут политики, музыканты, актрисы и артисты. Ожидается выступление SHAMAN, Natan, Анет Сай и Егора Шипа. Также участие в мероприятии примут руководители фракций «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду» Владимир Васильев и Сергей Миронов, заслуженная артистка РФ Дарья Мороз, актеры театра и кино Антон Шагин и Георгий Мартиросян и многие другие.

Гостями чтений станут представители молодежи: школьники, студенты, юные общественные деятели, волонтеры, кадеты и другие.

15 апреля состоялся VII военно-патриотический фестиваль «Главное — Отчизне служить», посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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