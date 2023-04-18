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Жилые корпуса и детский сад построят на Дубининской улице

Полина Пашкина
Город
Жилые корпуса и детский сад построят на Дубининской улице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, Дубининская улица Карта всех событий

Многофункциональный комплекс, в составе которого будут жилые корпуса и детский сад, появится на Дубининской улице. Проект первой очереди согласовали в Москомархитектуре. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Уточняется, что здания планируют выполнить в стилистике промышленной архитектуры — сочетании массивного основания из клинкерного кирпича и воздушных стеклянных блоков.

— Площадь первой очереди строительства, а именно жилого комплекса с помещениями общественного назначения, подземной автостоянкой и садом, составит около 30 тысяч квадратных метров, — приводит слова Кузнецова сайт информационного центра правительства Москвы.

Высота первого жилого корпуса составит восемь этажей. К нему пристроят двухэтажное здание, которое отведут под детский сад. Второй корпус будет состоять из 28 этажей, он станет доминантой всего многофункционального комплекса.

На территории делового центра «Москва-Сити» запланировали строительство еще одного жилого небоскреба. Архитекторы сделали акцент на вершине башни, которая с одних ракурсов будет смотреться как волна, а с других — как шпиль московских высоток.

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