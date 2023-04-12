Андрей Бочкарев: В «Москве-Сити» построят жилой небоскреб высотой в 85 этажей

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, 1-й Красногвардейский проезд Карта всех событий

На территории делового центра «Москва-Сити» запланировали строительство еще одного жилого небоскреба. В здании высотой 340 метров будет 86 этажей. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В здании предусмотрят 4-уровневый паркинг и 3-этажный стилобат, в котором разместят всю необходимую резидентам инфраструктуру.

— На территории жилого небоскреба также будут офисный центр, торговые площадки, кофейня и крупноформатный досуговый центр для детей. Проект строительства здания уже утвержден: оно будет располагаться в шаговой доступности от «Москвы-Сити», трех станций метро и МЦК, неподалеку от Садового кольца и Пресненской набережной, — сообщил Андрей Бочкарев.

Проект небоскреба представило бюро СПИЧ, отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Архитекторы сделали акцент на вершине башни, которая с одних ракурсов будет смотреться, как волна, а с других — как шпиль московских высоток.

Автор проекта Сергей Чобан рассказал, что работу над зданием начали несколько лет назад. Создатели поставили перед собой задачу спроектировать башню, которая будет обладать узнаваемым силуэтом и отвечать всем современным тенденциям высотного строительства.

Основатель ГК «Сумма элементов» Георгий Плиев добавил, что здание будет одновременно чудом инженерной мысли и уютным домом для резидентов.

В новом бизнес-центре Orbital в Хорошевском районе создадут 3,5 тысячи рабочих мест, он станет еще одним объектом деловой активности на территории района «Большого Сити».