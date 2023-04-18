Движение ограничат на ряде улиц Москвы с 19 на 20 апреля из-за подготовки к параду Победы

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московская область, Люберцы, Новорязанское шоссе, 3 Карта всех событий

С 23:00 19 апреля до 02:00 20 апреля движение на ряде улиц и проспектов будет ограничено из-за подготовки к проведению парада Победы. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

В частности, ограничения затронут внешнюю сторону МКАД (от Минского шоссе до Новорязанского шоссе), Новорязанское шоссе (от дома 3, корпус 1, до МКАД) и Волгоградский проспект (от МКАД до ТТК). Также движение транспорта будет ограничено в проектируемом проезде № 3502.

Водителей призвали быть предельно внимательными, а также им следует выбирать альтернативные маршруты движения, пишет Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Схему движения транспорта с 11 мая изменят в 5-м и 6-м Останкинских переулках Северо-Восточного административного округа. Теперь на обозначенных участках движение будет односторонним. Решение позволит создать более 40 мест для парковки.

С 11 по 28 апреля и с 10 мая по 15 июня будет закрыто движение по двум полосам на двух участках Новосходненского шоссе. Ограничения введут из-за реконструкции инженерных сетей на участке.