Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Дибров назвал виновных в ДТП с его участием

Степан Жирнов
Происшествия
Дибров назвал виновных в ДТП с его участием
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва
Москва, Звёздный бульвар Карта всех событий

Шоумен Дмитрий Дибров уверен в том, что в ДТП с его участием виноват экипаж машины полиции. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

Он сообщил, что в него врезался автомобиль УВД на Московском метрополитене. Как сообщил «МК», сам Дибров серьезного значения инциденту не придал.

В том, кто виноват в столкновении, в настоящее время разбираются сотрудники ГИБДД.

Авария, о которой идет речь, произошла на Звездном бульваре. В момент, когда знаменитый телеведущий выполнял поворот, в его Mercedes врезался микроавтобус полиции.

Как рассказал Дибров в комментарии «Вечерней Москве», в результате инцидента никто не пострадал. Остальные подробности инцидента телеведущий не стал раскрывать.

Знаменитости Москва ДТП Останкинский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нездоровая реакция на красивое тело

Александра Фадеева
Александра Фадеева

Как меняется столичный район «Марьина Роща»

Все мнения
О проекте