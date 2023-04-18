Дибров назвал виновных в ДТП с его участием

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Москва, Звёздный бульвар Карта всех событий

Шоумен Дмитрий Дибров уверен в том, что в ДТП с его участием виноват экипаж машины полиции. Об этом стало известно во вторник, 18 апреля.

Он сообщил, что в него врезался автомобиль УВД на Московском метрополитене. Как сообщил «МК», сам Дибров серьезного значения инциденту не придал.

В том, кто виноват в столкновении, в настоящее время разбираются сотрудники ГИБДД.

Авария, о которой идет речь, произошла на Звездном бульваре. В момент, когда знаменитый телеведущий выполнял поворот, в его Mercedes врезался микроавтобус полиции.

Как рассказал Дибров в комментарии «Вечерней Москве», в результате инцидента никто не пострадал. Остальные подробности инцидента телеведущий не стал раскрывать.