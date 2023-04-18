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«Неплохо перекусил»: Московский зоопарк показал постройневшего манула Тимофея

Евгений Белоусов
Город
«Неплохо перекусил»: Московский зоопарк показал постройневшего манула Тимофея
Фото: Пресс-служба зоосада
Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал худеть после зимы: теперь он весит 4,2 килограмма, что является нормальным летним весом для него. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

— Кажется, кое-кто только что неплохо перекусил. Тимоша уже похудел до своего нормального летнего веса — 4,2 килограмма, — говорится в публикации.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Больше худеть манул уже не будет, но его шерстка для лета пока еще слишком пушистая, передает Telegram-канал «Московский зоопарк».

Он обычно ведет ночной образ жизни: манул предпочитает выходить из домика поздним вечером. В это время животное ходит по крышам и лесенкам.

С 1 апреля Московский зоопарк перешел на весенний режим работы. В связи с подготовкой к сезону временно закрыт главный вход.

Изменение режима работы традиционно связано с увеличением длины светового дня. Теперь все больше времени проводят в своих уличных вольерах панды, львы, тигры, другие обитатели фауны России и даже манул Тимофей.

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