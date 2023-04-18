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На Украине раскрыли число пропавших без вести солдат ВСУ

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
На Украине раскрыли число пропавших без вести солдат ВСУ
Фото: president.gov.ua

Более семи тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) числятся пропавшими без вести. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил украинский уполномоченный по вопросам лиц, без вести пропавших при особых обстоятельствах, Олег Котенко.

— Цифра такая есть, она немного больше семи тысяч. И мы рассчитываем, что люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, являются военнопленными, — сказал он.

Так, более 60 процентов пропавших без вести людей впоследствии удается найти среди военнопленных. Однако оставшийся процент составляют погибшие солдаты, которых не удалось найти и идентифицировать, передает слова Котенко РИА Новости.

По мнению журналиста Яна Хумина, который недавно побывал в Артемовске, украинские военнослужащие не понимают, зачем они сражаются за это место. Обозреватель описал настроение солдат ВСУ как «напряженное, сосредоточенное и обеспокоенное».

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.

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