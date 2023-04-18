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Приметы и советы

WP: США прослушивали Гутерреша после его поездки в Киев

Евгений Жуков
В мире
WP: США прослушивали Гутерреша после его поездки в Киев
Фото: flickr/worldeconomicforum

США прослушивали генсека ООН Антониу Гутерреша, выяснив, что тот остался недоволен организацией визита в Киев 8 марта. Об этом заявила газета The Washington Post, ссылаясь на утечки секретных документов Пентагона.

Как отмечает The Washington Post, в секретных документах также говорится, что Гутерреш был «не рад» возможности поехать в столицу Украины. По мнению неназванного дипломата ООН, генсек находился в дороге уже несколько недель и не обрадовался еще одному длительному перелету.

ООН указала представителям США на неприемлемость слежки за контактами Гутерреша и ее сотрудников, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Такие действия несовместимы с обязательствами Вашингтона, согласно Уставу ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитетах организации, цитирует Дюжаррика РИА Новости.

Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на украинский конфликт — в материале «Вечерней Москвы».

Украина ООН Антониу Гутерреш США
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