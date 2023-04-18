С 22 апреля на маршруте автобуса № 318 появится новая остановка

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С 22 апреля на автобусном маршруте № 318 появится новая остановка «ТРЦ «Авиапарк». Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Отмечается, что новая остановка появится по пути к станции Московского центрального кольца «Зорге». Это сделано для удобства местных жителей, которые теперь смогут доехать до станции, не переходя дорогу, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

C 22 апреля перенесут остановку автобуса № 440 «Русаковская улица». Она станет ближе к торговому центру и станции метро «Красносельская» на 150 метров.

15 апреля в Москве запустили новый автобусный маршрут с663 от станции метро «Лухмановская» до индустриального парка «Руднево». Сотрудники нового технопарка и жители деревни Руднево получат удобное транспортное сообщение с Некрасовской линией метро.