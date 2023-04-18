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Остановку «Русаковская улица» перенесут с 22 апреля

Евгений Силаев
Город
Остановку «Русаковская улица» перенесут с 22 апреля
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Русаковская улица Карта всех событий

С 22 апреля остановка автобуса № 440 «Русаковская улица» будет перенесена. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Остановка станет ближе к торговому центру и станции метро «Красносельская» на 150 метров. Это сделано для удобства пассажиров, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Остановку «Русаковская улица» перенесут с 22 апреля Фото: Telegram / Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

С 15 апреля в Москве запустили новый автобусный маршрут с663 от станции метро «Лухмановская» до индустриального парка «Руднево». Сотрудники нового технопарка и жители деревни Руднево получат удобное транспортное сообщение с Некрасовской линией метро.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице продолжается работа по замене дизельных автобусов на электробусы российского производства. В городе в настоящее время насчитывается 79 маршрутов с электробусами, в этом году появится еще 29.

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