В НАТО назвали часть утекших документов несоответствующими действительности

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Часть секретных документов Пентагона, оказавшихся в Сети в результате утечки, не соответствует действительности. Об этом во вторник, 18 апреля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, некоторые утечки представляют собой объект манипуляции и не являются правдивыми. Столтенберг также не считает, что подобный инцидент может повлиять на поддержку Киева со стороны Североатлантического альянса, передает ТАСС.

13 апреля ФБР арестовало 21-летнего военнослужащего Воздушных сил нацгвардии США Джека Тейшейру, подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона. Как утверждается, он был куратором частной интернет-группы под названием Thug Shaker Central, где объединились 20–30 человек из общей любви к оружию, видеоиграм и мемам.

Западные средства массовой информации уже назвали произошедшее ударом по США и их союзникам. Какие документы «потерял» Пентагон, можно ли им доверять и как случившееся повлияет на текущий украинский конфликт, разбирались в материале «Вечерней Москвы».