Банк России предложил способы по стимулированию мобильности труда

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Аналитики Банка России (ЦБ РФ) предложили отказаться в стране от практики искусственного поддержания занятости, а вместо этого — стимулировать переобучение.

Российский рынок труда, утверждают аналитики, в периоды адаптации к кризисным ситуациям характеризуется «относительной жесткостью с низкой межотраслевой и межрегиональной мобильностью», а также активно растущей неполной занятостью. Так сложилось исторически, объяснили экономисты.

Усиление конкуренции за работников при негативной динамике предложения труда, «связанной с временными вызовами и долгосрочными демографическими трендами», во многом объясняет сокращение безработицы до исторически низкого уровня и ускоренный рост заработной платы.

Также среди предложенных экономистами ЦБ вариантов есть рекомендация по развитию рынка арендного жилья, в том числе путем организации коммерческой аренды и институализации рынка, передает РБК.

Гражданам пожилого возраста, которым до назначения пенсии осталось не более пяти лет, стоит позволять досрочно выйти на нее, если служба занятости в течение года не может найти им работу, заявили в Федерации независимых профсоюзов России.

Организация уже предложила внести подобные правки в законопроект «О занятости населения». Также федерация призвала узаконить термины «частично занятый» и «частично безработный», которые сегодня используются Росстатом, но в текущей редакции закона пока не фигурируют.