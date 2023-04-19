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Актер Тартышников из «Отряда особого назначения» умер на Украине

Ирэна Колесова
Общество
Актер Тартышников из «Отряда особого назначения» умер на Украине
Фото: patriarchia.ru

Советский и украинский актер Александр Тартышников скончался в возрасте 80 лет. Об этом написали в социальных сетях сотрудники Харьковского государственного театра имени Шевченко.

— Лишь полтора месяца назад мы поздравляли нашего актера Александра Тартышникова с юбилеем, а сейчас вынуждены сообщить о его смерти. Время такое скоротечное... Светлая память Александру Максимовичу, — говорится в сообщении театра.

Известно, что артиста не стало во вторник, однако о причинах его смерти пока ничего не говорится. Актер родился в Ташкенте, работал во многих советских городах, в том числе в Красноярске и Архангельске. В 1974 году он пришел в Харьковский государственный театр, в котором служил до конца жизни, передает РИА Новости.

Тартышников снялся в 27 картинах. Самой известной из них стала лента «Отряд особого назначения». Она рассказывала о спортсменах, которым нужно было уничтожить «Катюшу» еще до того, как ею завладели бы фашисты.

Актер Юрий Ашихмин, снимавшийся в ленте «Обитаемый остров», скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщила в соцсети «ВКонтакте» его знакомая Алла Вагина. На странице артиста на сайте «Кино-театр.ру» она уточнила, что Ашихмин умер в больнице 13 апреля после продолжительной болезни.

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